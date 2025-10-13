Названа причина столкновения самолета и микроавтобуса в Иркутске

В аэропорту Иркутска произошел инцидент с участием пассажирского самолета и микроавтобуса. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 12 октября воздушное судно, выполнявшее рейс в Шанхай, при рулении со стоянки задело крылом автомобиль. К счастью, никто из пассажиров, экипажа и людей в микроавтобусе не пострадал, но вылет рейса был отменен. Руководство воздушной гавани дало официальный комментарий по поводу случившегося.
Международный Аэропорт Иркутска классифицировал произошедшее как авиационный инцидент, для расследования которого уже создана специальная комиссия. По предварительной информации, основанной на расшифровке данных объективного контроля, экипаж лайнера начал движение по перрону без получения соответствующего разрешения от службы наземного обслуживания. В итоге самолет отклонился от положенной разметки, и его левая плоскость крыла столкнулась с микроавтобусом.
— Мы крайне серьезно относимся к произошедшему инциденту. Безопасность полетов является нашим безусловным приоритетом. В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств. Аэропорт Иркутска оказывает полное содействие Росавиации и комиссии, созданной для расследования, — сказал генеральный директор аэропорта Андрей Скуба.
Также проверку проводит Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщину-блогера, которая оскорбила полицейских, будут судить в Приангарье.