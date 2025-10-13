Названа причина столкновения самолета и микроавтобуса в Иркутске

В аэропорту Иркутска произошел инцидент с участием пассажирского самолета и микроавтобуса. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 12 октября воздушное судно, выполнявшее рейс в Шанхай, при рулении со стоянки задело крылом автомобиль. К счастью, никто из пассажиров, экипажа и людей в микроавтобусе не пострадал, но вылет рейса был отменен. Руководство воздушной гавани дало официальный комментарий по поводу случившегося.