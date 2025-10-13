В Братске женщина зарезала сожителя после того, как он ударил ее дочь

Падунский районный суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в убийстве сожителя. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
Трагедия разыгралась в феврале этого года. Как следует из материалов уголовного дела, женщина, проживающая с потерпевшим и своими детьми, в один из дней распивала с мужчиной и его знакомыми алкоголь. В какой-то момент, когда подсудимая находилась на кухне, в комнате между мужчиной и ее дочерью женщины возник конфликт. Сожитель стал ругать девочку за то, что та потеряла его наушники, и, увлекшись «воспитанием», ударил ребенка по щеке. Девочка тут же побежала на кухню к матери.
Хозяйка квартиры пришла в комнату с ножом и стала выяснять отношения с гражданским супругом. Вскоре взаимные оскорбления переросли в поножовщину. Со слов подсудимой, ее терпению внезапно пришел конец, и она с силой воткнула находящийся в руке нож в грудь сожителю. От удара тот осел на пол.
Собутыльники, они же свидетели семейной ссоры, тут же вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Женщину задержали полицейские, она во всем созналась.
Братчанку судили по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.