В Братске женщина зарезала сожителя после того, как он ударил ее дочь

Трагедия разыгралась в феврале этого года. Как следует из материалов уголовного дела, женщина, проживающая с потерпевшим и своими детьми, в один из дней распивала с мужчиной и его знакомыми алкоголь. В какой-то момент, когда подсудимая находилась на кухне, в комнате между мужчиной и ее дочерью женщины возник конфликт. Сожитель стал ругать девочку за то, что та потеряла его наушники, и, увлекшись «воспитанием», ударил ребенка по щеке. Девочка тут же побежала на кухню к матери.