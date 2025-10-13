Мужчина сжег бывшую жену из ревности в Воронежской области

В Воронежской области перед судом предстанет 49-летний житель Лискинского района, обвиняемый в жестоком убийстве своей бывшей супруги. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Об этом сообщили в ведомстве 13 октября.
По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одном из домов города Лиски. Во время совместного распития спиртных напитков между бывшими супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. В разгар ссоры мужчина, желая убить женщину, схватил емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ее и поджег с помощью зажигалки.
Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, пострадавшая с тяжелейшими ожогами спустя несколько дней скончалась в больнице.
Следователями была собрана исчерпывающая доказательственная база, включающая показания свидетелей, заключения экспертиз и протоколы следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.