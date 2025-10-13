Мужчина сжег бывшую жену из ревности в Воронежской области

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одном из домов города Лиски. Во время совместного распития спиртных напитков между бывшими супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. В разгар ссоры мужчина, желая убить женщину, схватил емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ее и поджег с помощью зажигалки.