Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина сжег бывшую жену из ревности в Воронежской области

Он облил бывшую супругу горючей жидкостью и поджег после ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области перед судом предстанет 49-летний житель Лискинского района, обвиняемый в жестоком убийстве своей бывшей супруги. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Об этом сообщили в ведомстве 13 октября.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в одном из домов города Лиски. Во время совместного распития спиртных напитков между бывшими супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. В разгар ссоры мужчина, желая убить женщину, схватил емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ее и поджег с помощью зажигалки.

Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, пострадавшая с тяжелейшими ожогами спустя несколько дней скончалась в больнице.

Следователями была собрана исчерпывающая доказательственная база, включающая показания свидетелей, заключения экспертиз и протоколы следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.