В Новосибирске мошенники выманили у семиклассницы 1,2 млн рублей

«Дочке пришло сообщение с чат-бота под названием “МВД РФ”. Дочке написали, что она общалась с мошенниками, а просмотр видео и отправленная геопозиция якобы тянут на уголовное дело в отношении родителей за госизмену. Дальше ей написали, что с ней свяжется следователь МВД», — сообщила КП-Новосибирск мама девочки.
Под предлогом «защиты счетов родителей» ее перевели на «сотрудника налоговой», который убедил ее перевести деньги на «безопасные счета» с обещанием вернуть их после «оформления декларации».
Ночью, пока мама спала, девочка под руководством мошенника увеличила лимит на материнской кредитной карте и перевела 441 тысячу рублей, оформила на имя матери предодобренный кредит на 816 тысяч рублей и также перевела эти средства и выполнила абсурдные требования: вырвала страницу паспорта, вытащила и смыла в унитаз SIM-карту, удалила банковские приложения.
Утром семья обнаружила пропажу и подала заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено, но вскоре приостановлено «за неустановлением виновных».
«Банк моментально выдал кредиты и практически перевел деньги на различные счета третьим лицам, не проявив должную осмотрительность», — отмечает адвокат потерпевшей Светлана Копцева.
После обращения суда в МВД уголовное дело было возобновлено, однако подозреваемых до сих пор не нашли. Семья продолжает борьбу за возврат средств, надеясь на справедливое решение суда.
