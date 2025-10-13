В Новосибирске мошенники выманили у семиклассницы 1,2 млн рублей

«Дочке пришло сообщение с чат-бота под названием “МВД РФ”. Дочке написали, что она общалась с мошенниками, а просмотр видео и отправленная геопозиция якобы тянут на уголовное дело в отношении родителей за госизмену. Дальше ей написали, что с ней свяжется следователь МВД», — сообщила КП-Новосибирск мама девочки.