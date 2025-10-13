Часть придомовой парковки обрушилась в Сочи из-за оползня

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что грунт сдвинулся возле дороги, повалив деревья. Часть забетонированного участка надломилась и сползла вниз. По словам жильцов, обвалилось около трех метров парковочной площадки. Местные жители отмечают, что оползень произошел на участке, где не было укреплений, поэтому движение грунта продолжается.