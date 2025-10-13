Часть придомовой парковки обрушилась в Сочи из-за оползня

В Сочи на северном склоне Бытхи рядом со стройплощадкой произошел оползень, в результате которого обвалилась часть придомовой парковки. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что грунт сдвинулся возле дороги, повалив деревья. Часть забетонированного участка надломилась и сползла вниз. По словам жильцов, обвалилось около трех метров парковочной площадки. Местные жители отмечают, что оползень произошел на участке, где не было укреплений, поэтому движение грунта продолжается.
По сообщению властей, дома находятся в безопасности, и ситуация находится под контролем.
«По информации сотрудников администрации Хостинского района, язык оползня проходит более чем в 10 м от многоквартирных домов, по южной стороне, угрозы не представляет. Объект взят на мониторинг», — рассказали в МЦУ Сочи.
Напомним, на курорте разбушевался балканский циклон «Барбара». Ливни заливали Сочи, а горы засыпало снегом.