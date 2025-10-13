Ричмонд
Спасатели помогли замерзающему водителю на перекрытой трассе в Башкирии

Мужчина съехал со скользкой дороги.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

С 7 утра 13 октября спецслужбы перекрыли движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк из-за соображений безопасности. Непогода и снег превратили автодорогу в Архангельском и Туймазинском районах в гололед. Скользкая проезжая часть сыграла злую шутку с водителем автомобиля «Чери». Седан съехал с дороги и едва не перевернулся в кювет.

«В ходе проведения мониторинга трассы спасателями Госкомитета РБ по ЧС была оказана помощь замерзающему водителю. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и слетел с трассы», — уточнил председатель регионального госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по данному направлению до улучшения погодных условий.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о закрытии движения для всех видов транспорта по трассе Уфа — Инзер — Белорецк.