В Пригородном районе возбудили дело после нападения собаки на девочку

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Пригородном районе, которое произошло еще летом 2025 года на территории одного из садоводческих товариществ. На девятилетнюю девочку набросилась собака, которая находилась на самовыгуле.
«По версии следствия, собака, которая укусила девочку, содержалась хозяином — одним из местных жителей — с нарушением требований действующего законодательства, — рассказали в СУ СК по Свердловской области.— Нападение на малолетнюю произошло из-за внезапной вспышки агрессии у собаки».
Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).