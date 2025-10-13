Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Симферополем грузовая «Газель» сбила 14-летнюю девочку

В Симферопольском районе Крыма грузовая «Газель» сбила 14-летнюю девочку.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В воскресенье, 12 октября, в Симферопольском районе Крыма грузовая «Газель» сбила подростка 2011 года рождения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.20 в селе Чистенькое. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем «Газели» по автодороге Симферополь — Левадки. На пешеходном переходе грузовик сбил подростка. Как уточнили в пресс-службе крымской прокуратуры, пострадавшая — 14-летняя девочка. Ее увезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.