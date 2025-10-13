Под Симферополем грузовая «Газель» сбила 14-летнюю девочку

Авария произошла в 20.20 в селе Чистенькое. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем «Газели» по автодороге Симферополь — Левадки. На пешеходном переходе грузовик сбил подростка. Как уточнили в пресс-службе крымской прокуратуры, пострадавшая — 14-летняя девочка. Ее увезли в больницу.