В деревне в Кунгурском районе нашли мертвым грудного ребенка

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили информацию и добавили, что по предварительным данным, криминала в смерти ребенка нет.
Следователи Кунгурского МСО СУ СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства смерти младенца.
В ночь на 12 октября в деревне Песчанка в Кунгурском округе у 25-летней девушки нашли мертвым грудного ребенка, пишет «КП-Пермь». Обстоятельства смерти ребенка неизвестны.
