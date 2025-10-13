Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деревне в Кунгурском районе нашли мертвым грудного ребенка

В ночь на 12 октября в деревне Песчанка в Кунгурском округе у 25-летней девушки нашли мертвым грудного ребенка, пишет «КП-Пермь». Обстоятельства смерти ребенка неизвестны.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили информацию и добавили, что по предварительным данным, криминала в смерти ребенка нет.

Следователи Кунгурского МСО СУ СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства смерти младенца.