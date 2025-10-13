Центр Екатеринурга затянуло черным дымом из-за пожара

Испуганные люди выползали из окон на крыши, откуда их снимали пожарные. Они выбивали окна, чтобы помещение освободилось от задымления. В огне погиб рабочий Свердловской музкомедии, 58-летний Дмитрий из Алапаевска. Сообщалось, что он пытался потушить возгорание самостоятельно.