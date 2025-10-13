Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Екатеринурга затянуло черным дымом из-за пожара

В центре Екатеринбурга загорелся мусор.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга днем 13 октября заметили в центре города клубы черного дыма. Пожар начался в районе улицы Карла Либкнехта, чуть дальше Свердловского театра музыкальной комедии.

К счастью, повода для паники не оказалась. О пострадавших не сообщается.

— Горит мусор на открытой местности на площади 10 квадратных метров, — уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Это уже не первый случай пожара вблизи Свердловской музкомедии. Ровно год назад, в октябре 2024 года в здании театра загорелось гримерное помещение из-за замыкания электроудлинителя.

Испуганные люди выползали из окон на крыши, откуда их снимали пожарные. Они выбивали окна, чтобы помещение освободилось от задымления. В огне погиб рабочий Свердловской музкомедии, 58-летний Дмитрий из Алапаевска. Сообщалось, что он пытался потушить возгорание самостоятельно.