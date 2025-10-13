Центр Екатеринурга затянуло черным дымом из-за пожара

Жители Екатеринбурга днем 13 октября заметили в центре города клубы черного дыма. Пожар начался в районе улицы Карла Либкнехта, чуть дальше Свердловского театра музыкальной комедии.
К счастью, повода для паники не оказалась. О пострадавших не сообщается.
— Горит мусор на открытой местности на площади 10 квадратных метров, — уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Это уже не первый случай пожара вблизи Свердловской музкомедии. Ровно год назад, в октябре 2024 года в здании театра загорелось гримерное помещение из-за замыкания электроудлинителя.
Испуганные люди выползали из окон на крыши, откуда их снимали пожарные. Они выбивали окна, чтобы помещение освободилось от задымления. В огне погиб рабочий Свердловской музкомедии, 58-летний Дмитрий из Алапаевска. Сообщалось, что он пытался потушить возгорание самостоятельно.