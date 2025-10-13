Ночью с поезда Пермь — Новороссийск сняли пьяную семью дебоширов

Транспортные полицейские Пензы выявили супружескую пару, нарушавшую общественный порядок.
Известно, что 51-летний мужчина и 47-летняя женщина ругались матом, игнорировали замечания проводников и мешали другим пассажирам. Выяснилось, что пара из Казани направлялась в Краснодарский край. На ближайшей станции их вывели из поезда.
Правоохранители составили на мужа и жену административные протоколы за мелкое хулиганство. Каждому из них назначили штраф в 500 рублей.
Напомним, с поезда Мурманск — Анапа транспортные полицейские сняли двух дебоширов. Известно, что нарушители были сильно пьяны.