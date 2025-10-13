Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью с поезда Пермь — Новороссийск сняли пьяную семью дебоширов

В ночь на 13 октября с поезда Пермь — Новороссийск сняли с рейса пьяную пару дебоширов, сообщает пресс-служба транспортной полиции по ПФО.

Транспортные полицейские Пензы выявили супружескую пару, нарушавшую общественный порядок.

Известно, что 51-летний мужчина и 47-летняя женщина ругались матом, игнорировали замечания проводников и мешали другим пассажирам. Выяснилось, что пара из Казани направлялась в Краснодарский край. На ближайшей станции их вывели из поезда.

Правоохранители составили на мужа и жену административные протоколы за мелкое хулиганство. Каждому из них назначили штраф в 500 рублей.

Напомним, с поезда Мурманск — Анапа транспортные полицейские сняли двух дебоширов. Известно, что нарушители были сильно пьяны.