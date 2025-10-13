За неделю в Новосибирской области произошло 95 пожаров

В результате происшествий два человека погибли, пять получили травмы, еще пятерым гражданам была оказана помощь. Кроме того, спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий 32 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли два человека, двое были спасены, 48 пострадавшим оказана помощь.