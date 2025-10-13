За неделю в Новосибирской области произошло 95 пожаров

С 6 по 12 октября на территории Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 95 пожаров, из них 11 — случаи горения сухой растительности и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В результате происшествий два человека погибли, пять получили травмы, еще пятерым гражданам была оказана помощь. Кроме того, спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий 32 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли два человека, двое были спасены, 48 пострадавшим оказана помощь.
В МЧС напомнили, что необходимо устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели — они спасают жизни.