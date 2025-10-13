Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Новосибирской области произошло 95 пожаров

В результате происшествий два человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 12 октября на территории Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 95 пожаров, из них 11 — случаи горения сухой растительности и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате происшествий два человека погибли, пять получили травмы, еще пятерым гражданам была оказана помощь. Кроме того, спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий 32 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли два человека, двое были спасены, 48 пострадавшим оказана помощь.

В МЧС напомнили, что необходимо устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели — они спасают жизни.