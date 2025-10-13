Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вызвали психиатрическую помощь школьнику после конфликта в Новосибирске

На место приехала мать ученика, которой порекомендовали обратиться к специалистам за консультацией.

Источник: РИА "Новости"

В одной из новосибирских школ после конфликта с одноклассником вызвали бригаду психиатрической службы для помощи одному из учеников. По словам преподавателя, ребёнку сделали замечание за шалость, после чего он попытался приблизить ножницы к лицу другого ребенка. Об этом сообщает nsk.ru.

Сам мальчик рассказал, что одноклассник его оскорбил и ударил, и он лишь пригрозил ножницами. После происшествия его увели в отдельный кабинет, где у него началась истерика.

На место приехала мать ученика, которой порекомендовали обратиться к специалистам за консультацией. Сейчас рассматривается возможность перевода ребёнка в специализированный класс. Позже в родительском чате появились сообщения о сборе подписей за отчисление мальчика. Мать заявила о намерении разобраться в ситуации и обратиться в департамент образования.