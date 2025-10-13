Ричмонд
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением и сорвался с высоты 20 метров. К нему на помощь выехали пять сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

«Необходима была эвакуация мотоциклиста с травмами различной степени тяжести из труднодоступного места. При помощи альпснаряжения спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и уложили на вакуумный матрац», — сказано в сообщении.

После этого молодого человека с применением спецоборудования на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передели медикам.