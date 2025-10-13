Ричмонд
В Пермском крае мошенники выдают себя за сотрудников Минприроды

Мошенники создают поддельные аккаунты и рассылают письма с целью получить личные данные.

Источник: Комсомольская правда

Жители Пермского края начали получать сообщения в Telegram от лиц, выдающих себя за работников Министерства природных ресурсов региона. Об этом предупредили в самом ведомстве.

Мошенники создают поддельные аккаунты и рассылают письма с целью получить личные данные или нажиться обманным путем.

В Минприроды призывают не реагировать на такие сообщения: если вы получили подозрительное письмо — лучше сразу его удалить и заблокировать отправителя.

В случае, если вы стали жертвой мошенников или заметили подозрительную активность, необходимо как можно скорее обратиться в полицию. В ведомстве напомнили: важно быть осторожными и не раскрывать свои персональные данные посторонним.