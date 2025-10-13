Ричмонд
Минчанин угнал у друга и разбил такси, когда отправился в гости к бабушке

Друг таксиста разбил его рабочую машину, когда пошел в гости к бабушке.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска угнал такси друга совершил на нем ДТП, пишет агентство «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 28-летний минчанин, который пьяным попал в аварию на угнанном такси.

Как выяснилось, водитель такси на рабочей машине приехал с другом в тату-студию на улицу Плеханова. Мужчина попросил друга подождать его и дал ключи рабочего электрокара BYD E2. Знакомый сказал, что сходит в гости к бабушке, а потом будет ждать товарища в машине.

Но когда таксист вышел с тату-сеанса друга в авто не оказалось, а его мобильник лежал в салоне. Минчанин прождал друга у рабочего такси до поздней ночи, а потом уехал домой.

Уже утром ему позвонили из ГАИ и сказали, что было совершено ДТП. Пьяный минчанин врезался в трубу теплотрассы и мусорный контейнер, стал сдавать назад и врезался в бетонную опору.

Отрезвев, мужчина рассказал, что, когда друг пошел делать тату, он на самом деле пошел к бабушке в гости, но ее не оказалось дома. Тогда стал гулять по району, встретил во дворах компанию молодых людей. Они выпили на улице, потом пошли к кому-то на квартиру. И только проснувшись под утро, он вспомнил о друге-таксисте и пошел к машине. А вот как произошло ДТП он не помнит.

Сейчас минчанина, который и раньше уже имел проблемы с законом будут судить за угон (ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). Ущерб превысил 12 тысяч белорусских рублей.

