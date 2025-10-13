Минчанин угнал у друга и разбил такси, когда отправился в гости к бабушке

Житель Минска угнал такси друга совершил на нем ДТП, пишет агентство «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 28-летний минчанин, который пьяным попал в аварию на угнанном такси.
Как выяснилось, водитель такси на рабочей машине приехал с другом в тату-студию на улицу Плеханова. Мужчина попросил друга подождать его и дал ключи рабочего электрокара BYD E2. Знакомый сказал, что сходит в гости к бабушке, а потом будет ждать товарища в машине.
Но когда таксист вышел с тату-сеанса друга в авто не оказалось, а его мобильник лежал в салоне. Минчанин прождал друга у рабочего такси до поздней ночи, а потом уехал домой.
Уже утром ему позвонили из ГАИ и сказали, что было совершено ДТП. Пьяный минчанин врезался в трубу теплотрассы и мусорный контейнер, стал сдавать назад и врезался в бетонную опору.
Отрезвев, мужчина рассказал, что, когда друг пошел делать тату, он на самом деле пошел к бабушке в гости, но ее не оказалось дома. Тогда стал гулять по району, встретил во дворах компанию молодых людей. Они выпили на улице, потом пошли к кому-то на квартиру. И только проснувшись под утро, он вспомнил о друге-таксисте и пошел к машине. А вот как произошло ДТП он не помнит.
Сейчас минчанина, который и раньше уже имел проблемы с законом будут судить за угон (ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). Ущерб превысил 12 тысяч белорусских рублей.
И мы писали, что Минтруда сказало, что 14-дневный отпуск отца может стать частично оплачиваемым в Беларуси.