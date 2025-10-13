В Новосибирске хулиганы избили мужчину из-за замечания

На место происшествия прибыл экипаж ГБР. Как выяснилось, жильцы одной из квартир громко шумели среди ночи, мешая соседям. Глава семейства, у которого беременная жена и малолетний ребенок не могли уснуть, сделал им замечание. В ответ двое мужчин и женщина из шумной компании набросились на него и избили.