В Новосибирске хулиганы избили мужчину из-за замечания

Ночью 11 октября в дежурную часть «ГВАРДИИ» поступил тревожный звонок от жительницы дома № 260/1 по улице Богаткова. Женщина сообщила, что соседи избили ее мужа. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности.
На место происшествия прибыл экипаж ГБР. Как выяснилось, жильцы одной из квартир громко шумели среди ночи, мешая соседям. Глава семейства, у которого беременная жена и малолетний ребенок не могли уснуть, сделал им замечание. В ответ двое мужчин и женщина из шумной компании набросились на него и избили.
Бойцы ГБР оперативно пресекли конфликт и успокоили всех участников. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего — серьезных травм не обнаружено. После проверки инцидент был урегулирован на месте.