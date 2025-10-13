16-летний подросток решил прокатиться по ночному Иркутску и сбил двух человек

ИРКУТСК, 13 октября, IrkutskMedia. 16-летний подросток решил прокатиться по ночному Иркутску, сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Иркутской области, инцидент произошел накануне, 12 октября, в 5.00. После задержания юноша пояснил, что за рулем иномарки ездит дедушка, однако, когда родственник ушел на работу, внук достал из тумбочки ключи и поехал к ночному клубу.
Госавтоинспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности за оставление места ДТП и управление транспортным средством без внесения в полис ОСАГО. Решается вопрос о привлечении хозяина Toyota Allion к административной ответственности за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления авто.
Напоминаем, автомобиль протаранил пешеходную галерею на улице Мухиной в Иркутске утром 12 октября. Как сообщают очевидцы, машина получила серьезные повреждения. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.