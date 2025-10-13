В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиля

Напомним, жуткая авария произошла в Ленинске 12 октября в 20:20. На участке ул. Битюцкого, у частного жилого дома № 29 водитель иномарки, где и находились подростки, не справился с управлением, врезавшись на огромной скорости в опору ЛЭП. От удара колоссальной силы машину разорвало на части. В результате аварии водитель скончался на месте.