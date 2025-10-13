37 ДТП, пятеро погибших: итоги недели на дорогах Приангарья

За минувшую неделю, с 6 по 12 октября, на дорогах Иркутской области произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Печальным итогом этой статистики стали пять погибших и 39 травмированных человек, пятеро из которых — несовершеннолетние — были доставлены в медицинские учреждения.