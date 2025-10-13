Ричмонд
37 ДТП, пятеро погибших: итоги недели на дорогах Приангарья

За минувшую неделю, с 6 по 12 октября, на дорогах Иркутской области произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Печальным итогом этой статистики стали пять погибших и 39 травмированных человек, пятеро из которых — несовершеннолетние — были доставлены в медицинские учреждения.

Источник: ТК Город

В результате аварий было повреждено 52 транспортных средства. Анализ обстоятельств происшествий показал, что основными причинами трагедий стали превышение скорости в конкретных условиях движения, нарушение правил расположения машин на проезжей части, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Особую тревогу вызывают происшествия с участием нетрезвых водителей — таких аварий зарегистрировано пять. Также зафиксировано девять случаев управления транспортом без водительских удостоверений. У 14 автомобилистов отсутствовали полисы ОСАГО, а четыре водителя скрылись с мест ДТП.