37 ДТП, пятеро погибших: итоги недели на дорогах Приангарья

В результате аварий было повреждено 52 транспортных средства. Анализ обстоятельств происшествий показал, что основными причинами трагедий стали превышение скорости в конкретных условиях движения, нарушение правил расположения машин на проезжей части, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Особую тревогу вызывают происшествия с участием нетрезвых водителей — таких аварий зарегистрировано пять. Также зафиксировано девять случаев управления транспортом без водительских удостоверений. У 14 автомобилистов отсутствовали полисы ОСАГО, а четыре водителя скрылись с мест ДТП.