В Новосибирской области выявили второй случай гриппа в этом сезоне

Зарегистрировали 21 121 случай ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 12 октября в Новосибирской области зарегистрировано 21 121 случай ОРВИ, из них 11 777 — среди детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В регионе зафиксирован второй случай гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне. Продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 800 340 жителей Новосибирской области, за неделю количество вакцинированных увеличилось на 112 606 человек.

Привиться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы, а также платно — в частных медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности.