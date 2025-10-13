В Новосибирской области выявили второй случай гриппа в этом сезоне

С 6 по 12 октября в Новосибирской области зарегистрировано 21 121 случай ОРВИ, из них 11 777 — среди детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В регионе зафиксирован второй случай гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне. Продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 800 340 жителей Новосибирской области, за неделю количество вакцинированных увеличилось на 112 606 человек.
Привиться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы, а также платно — в частных медицинских центрах, имеющих лицензию на данный вид деятельности.