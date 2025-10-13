В Новосибирской области выявили второй случай гриппа в этом сезоне

С 6 по 12 октября в Новосибирской области зарегистрировано 21 121 случай ОРВИ, из них 11 777 — среди детей до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.