В школе Екатеринбурга 15 человек пострадали от распыления перцовки

В школе № 76 в Екатеринбурге 15 человек пострадали от распыления перцовки. Кто именно пронес баллончик в учебное заведение и ответственен за происшествие, предстоит узнать полиции.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших 14 детей и один взрослый. Шестерым оказали помощь на месте, а остальных девятерых детей доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9.

В городском УМВД Накануне.RU подтвердили информацию, добавив, что в настоящее время в учебном заведении работают сотрудники ПДН.

«Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции № 7. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — сообщили в полиции.

Напомним, что в начале месяца в лицее № 159 Екатеринбурга один из учеников принес неизвестный порошок, после распыления которого пострадало несколько учеников. Инцидент привлек внимание СКР, который организовал процессуальную проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Свою проверку также организовала прокуратура.