В школе Екатеринбурга 15 человек пострадали от распыления перцовки

Напомним, что в начале месяца в лицее № 159 Екатеринбурга один из учеников принес неизвестный порошок, после распыления которого пострадало несколько учеников. Инцидент привлек внимание СКР, который организовал процессуальную проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Свою проверку также организовала прокуратура.