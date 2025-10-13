Жителя Челябинской области задержали за кражу деталей локомотивов

В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Карталы в августе обратился начальник эксплуатационного локомотивного депо. Он сообщил о пропаже деталей электровозов. Подозреваемого задержали. Им оказался бывший железнодорожник.
— Мужчина в период с июля по август 2025 года совершил хищение медесодержащих деталей индуктивных шунтов из электровозов, находящихся на тракционных путях локомотивного депо города, где он ранее работал, — рассказали в пресс-службе.
Мужчина приезжал на территорию депо ночью и снимал детали с локомотивов, которые увозил на личном автомобиле.
Местного жителя задержали 6 октября в пункте приёма металлолома, где он работал. В багажнике у него были похищенные детали общей массой 440 килограммов. Ущерб составил 380 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.