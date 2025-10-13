Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский городской суд изменил приговор в отношении блогера Елены Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, апелляция смягчила блогеру срок наказания на полгода до 4,5 года, в ближайшее время она выйдет из СИЗО.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в апелляционном определении тройки судей Мосгорсуда.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие двоих малолетних детей, а также признание вины.

Также Мосгорсуд снизил ей на один месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Так как с момента избрания Блиновской на стадии предварительного следствия домашнего ареста, учитывая ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти 3 года от 5-летнего срока назначенного ей наказания, теперь она может подать ходатайство либо об условно-досрочном освобождении, либо о замене ей реального отбывания наказания на альтернативное.

Приговор

В начале марта Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Вместе с тем по решению Савеловского суда блогер Блиновская освобождена от наказания по истечению сроков давности в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше