Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской

Так как с момента избрания Блиновской на стадии предварительного следствия домашнего ареста, учитывая ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти 3 года от 5-летнего срока назначенного ей наказания, теперь она может подать ходатайство либо об условно-досрочном освобождении, либо о замене ей реального отбывания наказания на альтернативное.