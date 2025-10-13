Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в апелляционном определении тройки судей Мосгорсуда.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие двоих малолетних детей, а также признание вины.
Также Мосгорсуд снизил ей на один месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей.
Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Так как с момента избрания Блиновской на стадии предварительного следствия домашнего ареста, учитывая ужесточение ей меры пресечения на заключение под стражу, ее нахождение в СИЗО после оглашения обвинительного приговора по настоящее время, она отбыла почти 3 года от 5-летнего срока назначенного ей наказания, теперь она может подать ходатайство либо об условно-досрочном освобождении, либо о замене ей реального отбывания наказания на альтернативное.
Приговор
В начале марта Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.
Вместе с тем по решению Савеловского суда блогер Блиновская освобождена от наказания по истечению сроков давности в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).