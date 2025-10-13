На Кубани воспитательница избила трехлетнего ребенка до кровоподтеков

Инцидент стал известен после обращения матери девочки в правоохранительные органы. Женщина заметила на теле ребенка характерные повреждения, когда забирала ее из детского сада. При осмотре у несовершеннолетней были зафиксированы многочисленные кровоподтеки на лице и теле.