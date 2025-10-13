На Кубани воспитательница избила трехлетнего ребенка до кровоподтеков

13 октября. KrasnodarMedia. В городе Кропоткине Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней воспитательницы местного детского сада. Поводом для процессуального решения стало жестокое обращение сотрудницы дошкольного учреждения с трехлетней воспитанницей.
Инцидент стал известен после обращения матери девочки в правоохранительные органы. Женщина заметила на теле ребенка характерные повреждения, когда забирала ее из детского сада. При осмотре у несовершеннолетней были зафиксированы многочисленные кровоподтеки на лице и теле.
Проведенная полицейскими проверка установила, что воспитательница применяла физическую силу к ребенку, нанося удары, а также систематически подвергала девочку психологическому давлению через постоянные крики. Все противоправные действия происходили в стенах дошкольного образовательного учреждения.
Уголовное дело квалифицировано по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю подтвердила информацию о возбуждении уголовного производства.