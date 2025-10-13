Экипаж запросил помощь МВД: пассажир устроил инцидент на борту самолета из Салехарда в Уфу

На борту самолета, следовавшего из Салехарда в Уфу, произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
ЧП произошло в минувший четверг — 9 октября. Экипаж, находясь в зоне ответственности Екатеринбургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, запросил дежурного сотрудника МВД для встречи рейса по прибытии. Причиной стало нарушение пассажиром правил поведения на борту.
Самолет продолжил полет по установленному плану. Сообщается, что ситуация на борту не потребовала объявления сигналов срочности, бедствия или предупреждения об опасности, что указывает на отсутствие прямой угрозы для безопасности полета.
