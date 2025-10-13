В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёй

— На автодороге «Червленое — Калач-на-Дону» произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ. Один из них, двигаясь по трассе, не уступил дорогу транспортному средству, выезжавшему со стороны поселка Заря. В салоне второго автомобиля находился 12-летний пассажир, который погиб на месте. С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу были доставлены оба водителя и восемь пассажиров, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.