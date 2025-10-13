Ричмонд
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёй

В Волгоградской области завершено расследование столкновения двух легковых автомобилей, в одном из которых находилась цыганская семья. Авария произошла 26 октября 2024 года. По её итогу погибли два человека, восемь получили травмы.

— На автодороге «Червленое — Калач-на-Дону» произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ. Один из них, двигаясь по трассе, не уступил дорогу транспортному средству, выезжавшему со стороны поселка Заря. В салоне второго автомобиля находился 12-летний пассажир, который погиб на месте. С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу были доставлены оба водителя и восемь пассажиров, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Впоследствии одна из госпитализированных женщин скончалась в больнице.

По итогу расследования установлено, что ни один из водителей не имел права управлять автомобилем. Также они нарушили правила дорожного движения. В результате оба проходят по возбужденному уголовному делу в качестве обвиняемых. Им вменяется п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Отметим, в настоящее время фигуранты ознакамливаются с материалами. Дело готовится к передаче в суд.