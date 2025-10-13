На 27% выросло число пожаров в Челябинской области в текущем году

Статистика по итогам девяти месяцев 2025-го публикует Противопожарная служба региона.
«Произошло 6150 пожаров — это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Ежедневно в среднем происходило 23 пожара», — говорится в комментарии.
От дыма и огня погибли 109 человек, в том числе шесть детей, 39 пенсионеров и восемь инвалидов. Также отмечается, что 52 человека погибли в состоянии алкогольного опьянения.
Еще 88 взрослых и 22 ребенка получили ожоги и травмы различной степени тяжести и оказались в больницах.