В МЧС рассказали подробности сильного пожара в СНТ на Докучаева в Перми

Подробности сильного пожара, который произошёл в СНТ на улице Докучаева в Перми 13 октября, рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:09. Как рассказали в министерстве, на месте пожара работает 35 огнеборцев, туда направлено 7 единиц техники.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения огнем были охвачены деревянный жилой дом и три бани. Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения СНТ», — пояснили в МЧС по Пермскому краю.
Пожар уже удалось потушить — его ликвидировали в 14:06. Его общая площадь составила 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Погибших нет.
Причину пожара в СНТ на Докучаева в Перми устанавливают дознаватели МЧС России.