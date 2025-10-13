Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС рассказали подробности сильного пожара в СНТ на Докучаева в Перми

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Подробности сильного пожара, который произошёл в СНТ на улице Докучаева в Перми 13 октября, рассказали в МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:09. Как рассказали в министерстве, на месте пожара работает 35 огнеборцев, туда направлено 7 единиц техники.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения огнем были охвачены деревянный жилой дом и три бани. Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения СНТ», — пояснили в МЧС по Пермскому краю.

Пожар уже удалось потушить — его ликвидировали в 14:06. Его общая площадь составила 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Погибших нет.

Причину пожара в СНТ на Докучаева в Перми устанавливают дознаватели МЧС России.