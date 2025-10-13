В Черняховске велосипедист угодил под машину

Рано утром в понедельник, 13 октября, в Черняховске сбили велосипедиста. Около 7:30 сегодня на Гусевском шоссе водитель легкового автомобиля наехал на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.
Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.
Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.