В Черняховске велосипедист угодил под машину

Мужчину госпитализировали.

Источник: УГИБДД Калининградской области

Рано утром в понедельник, 13 октября, в Черняховске сбили велосипедиста. Около 7:30 сегодня на Гусевском шоссе водитель легкового автомобиля наехал на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.