Людей вывели из ТРЦ «Галерея» в Новосибирске из-за бесхозного предмета

Здание торгового центра осмотрел кинолог с собакой.

В Новосибирске в понедельник, 13 октября, посетителей и сотрудников торгового центра «Галерея» эвакуировали из здания после срабатывания сигнализации. Об этом сообщили в Telagram-калале «АСТ-54 Black».

На месте происшествия дежурили сотрудники группы быстрого реагирования. По предварительным данным, причиной эвакуации стал оставленный неизвестный предмет. Для его проверки был вызван кинолог с собакой.

После тщательного обследования все посетители смогли вернуться в торговый центр, который продолжает работать в обычном режиме.