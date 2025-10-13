Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на севере Москвы горело здание с редакциями СМИ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании в Бумажном проезде в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В здании в Бумажном проезде произошло возгорание на 7-м этаже», — сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 3 кв. м, он был оперативно локализован. По уточненным данным, было эвакуировано 60 человек.

В столичном главке МЧС РФ сообщили о ликвидации пожара. В его тушении были задействованы 88 человек и 23 единицы техники.

В здании расположены СМИ холдинга News media. Также в нем располагаются другие издания, включая газету «Вечерняя Москва», творческие студии, кафе и офисы.

В новость внесены изменения (12:54; 13:11 мск) — добавлена информация о локализации пожара; о ликвидации.