ТАСС: на севере Москвы горело здание с редакциями СМИ

«В здании в Бумажном проезде произошло возгорание на 7-м этаже», — сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 3 кв. м, он был оперативно локализован. По уточненным данным, было эвакуировано 60 человек.
В столичном главке МЧС РФ сообщили о ликвидации пожара. В его тушении были задействованы 88 человек и 23 единицы техники.
В здании расположены СМИ холдинга News media. Также в нем располагаются другие издания, включая газету «Вечерняя Москва», творческие студии, кафе и офисы.
