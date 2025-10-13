Ричмонд
В Волгоградской области передали в суд дело о краже денег со счета участника СВО

Прокуратура Жирновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба.

Установлено, что с 11 по 18 августа этого года у обвиняемой гостил 42-летний знакомый, прибывший в отпуск из зоны проведения СВО. Во время совместного времяпрепровождения женщина хитростью узнала у мужчины пароль от мобильного приложения. С помощью него женщина в несколько этапов перевела с банковского счета потерпевшего себе на карту более 460 000 рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, фигурантка дела свою вину не признала, но в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело прокуратура направила в Жирновский районный суд. Согласно части 3 статьи 158 УК РФ женщине грозит до 6 лет лишения свободы.