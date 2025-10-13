В Волгоградской области передали в суд дело о краже денег со счета участника СВО

Установлено, что с 11 по 18 августа этого года у обвиняемой гостил 42-летний знакомый, прибывший в отпуск из зоны проведения СВО. Во время совместного времяпрепровождения женщина хитростью узнала у мужчины пароль от мобильного приложения. С помощью него женщина в несколько этапов перевела с банковского счета потерпевшего себе на карту более 460 000 рублей.