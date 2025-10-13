Мстительная жена устроила поджог дома соперницы в Воронежской области

В Воронежской области раскрыт поджог жилого дома, совершенный на почве ревности. Преступление, потрясшее поселок Елань-Коленовский Новохоперского района, совершила ранее судимая женщина. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 13 октября.
По версии следствия, в ночь на 30 июня подозреваемая, используя горючую смесь, подожгла дом своей 33-летней соседки. Причиной преступления стала личная неприязнь и ревность: задержанная узнала, что ее супруг живет в этом доме с другой женщиной.
В результате оперативной работы полиции виновница была установлена и задержана. Она дала признательные показания, подтвердив, что действовала из мести. Также выяснилось, что она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание в колонии.
По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде подписки о невыезде до окончания следствия.