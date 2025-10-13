Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ЧП с поездами в Словакии пострадали сто человек

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Около ста человек пострадали при столкновении поездов на востоке Словакии, сообщает словацкий портал Dennik N со ссылкой на главу МВД страны Матуша Шутай-Эштока.

Источник: Reuters

«На месте (происшествия. — Прим. ред.) около ста пострадавших», — говорится в публикации.

Министр добавил, что причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.

Авария произошла в районе города Рожнява. По данным полиции, в столкнувшихся экспресс-поездах находилось большое количество людей. Сейчас там работают спасатели.

За развитием ситуации следит и премьер республики Роберт Фицо, он сообщил, что туда направляются члены правительства.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше