При ЧП с поездами в Словакии пострадали сто человек

«На месте (происшествия. — Прим. ред.) около ста пострадавших», — говорится в публикации.
Министр добавил, что причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.
Авария произошла в районе города Рожнява. По данным полиции, в столкнувшихся экспресс-поездах находилось большое количество людей. Сейчас там работают спасатели.
За развитием ситуации следит и премьер республики Роберт Фицо, он сообщил, что туда направляются члены правительства.
Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.Читать дальше