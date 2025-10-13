В Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

Авария случилась возле дома на улице Немировича-Данченко, 141. Водитель за рулём «Тойоты» столкнулся с попутным «БМВ», из-за чего «БМВ» въехала в «Хёндай Солярис». Последний от удара столкнулся с «Ниссаном Санни».