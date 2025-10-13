Ричмонд
В Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

Иномарки столкнулись «паровозиком».

Источник: ГАИ Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП. Машины собрались «паровозиком». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась возле дома на улице Немировича-Данченко, 141. Водитель за рулём «Тойоты» столкнулся с попутным «БМВ», из-за чего «БМВ» въехала в «Хёндай Солярис». Последний от удара столкнулся с «Ниссаном Санни».

В ДТП пострадали двое: водитель и пассажир «Тойоты» 20 и 18 лет.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в ДТП на дорогах Новосибирской области за неделю пострадали 52 человека. Всего за минувшую неделю произошло 37 аварий.