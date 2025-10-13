Суд в Новосибирске арестовал имущество застройщика Джулая на 1 млрд рублей

В Новосибирске суд арестовал имущество директора строительной компании «Дискус-строй» Алексея Джулая в рамках дела о мошенничестве, связанном с возведением многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, Джулай не выполнил обязательства по строительству и не завершил проекты, несмотря на привлеченные средства от членов жилищных кооперативов.
Общая сумма ущерба превышает 1,2 миллиарда рублей, и более 800 граждан стали жертвами схемы. Суд наложил арест на активы Джулая на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В процессе расследования были проведены более 20 судебных экспертиз, включая строительные и бухгалтерские, а объем дела составил более 100 томов.
Кроме того, в ходе предварительного следствия застройщик предпринял шаги по частичному возмещению ущерба, завершив строительство на сумму свыше 700 миллионов рублей.