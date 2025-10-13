Суд в Новосибирске арестовал имущество застройщика Джулая на 1 млрд рублей

Общая сумма ущерба превышает 1,2 миллиарда рублей, и более 800 граждан стали жертвами схемы. Суд наложил арест на активы Джулая на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В процессе расследования были проведены более 20 судебных экспертиз, включая строительные и бухгалтерские, а объем дела составил более 100 томов.