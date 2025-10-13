Ричмонд
В Ростовской области осудили мужчину с татуировками нацистской символики

Жителя Белокалитвинского района с татуировками нацистской символики осудили на два года.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Белокалитвинского района с татуировками нацистской символики приговорили к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что Павел Цуканов — уроженец Кировоградской области Украины, не имеющий гражданства. В апреле 2024 года его задержали оперативники при попытке получить деньги у местных жителей под видом помощи участникам СВО. Это уголовное дело о мошенничестве сейчас рассматривает Октябрьский районный суд Ростова на Дону.

Ранее Цуканов уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. После повторных действий в отношении него возбудили уголовное дело по статье 282.4 УК РФ.

Белокалитвинский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселении. Приговор вступил в законную силу.