СК рассказал о ДТП в Вороновском районе, в котором погибли двое детей

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Водителю большегрузного автомобиля, по вине которого в ДТП в Вороновском районе погибли двое детей, предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Трагедия вблизи деревни Радунь произошла 29 мая текущего года: тягач Mercedes под управлением 55-летнего мужчины на встречной полосе врезался в легковой автомобиль Audi. В результате годовалый ребенок погиб на месте, его 5-летняя сестра — через несколько дней в больнице. Водитель легковушки, его супруга и еще один ребенок получили травмы.

По данным СК, многодетная семья возвращалась домой, не доехав до места жительства всего около полукилометра.

Важно отметить, что водитель большегруза скрылся с места аварии и прятался в лесу. Благодаря грамотным действиям правоохранителей мужчину оперативно задержали.

сказали в комитете

По информации следователей, даже спустя пять часов после аварии степень его опьянения составила один промилле. При этом во время допроса дальнобойщик уверял, что в момент аварии был трезв и выпил уже после нее.

Специалисты СК в ходе расследования опросили десятки свидетелей, которые отмечали неадекватное поведение водителя после аварии: вместо помощи пострадавшим людям он забрал из кабины вещи и скрылся в лесу. Кроме того, в фуре были найдены пустые бутылки от крепкого спиртного.

Все собранные сведения позволили воссоздать полную картину произошедшего и предъявить подозреваемому обвинение по двум статьям УК — в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц, а также оставление в опасности.

В настоящее время дальнобойщик по решению прокурора находится под стражей в ожидании суда.

Санкция первой статьи обвинения в качестве максимального наказания предусматривает до 10 лет лишения свободы, второй — до трех.