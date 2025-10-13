СК рассказал о ДТП в Вороновском районе, в котором погибли двое детей

Трагедия вблизи деревни Радунь произошла 29 мая текущего года: тягач Mercedes под управлением 55-летнего мужчины на встречной полосе врезался в легковой автомобиль Audi. В результате годовалый ребенок погиб на месте, его 5-летняя сестра — через несколько дней в больнице. Водитель легковушки, его супруга и еще один ребенок получили травмы.
По данным СК, многодетная семья возвращалась домой, не доехав до места жительства всего около полукилометра.
Важно отметить, что водитель большегруза скрылся с места аварии и прятался в лесу. Благодаря грамотным действиям правоохранителей мужчину оперативно задержали.
По информации следователей, даже спустя пять часов после аварии степень его опьянения составила один промилле. При этом во время допроса дальнобойщик уверял, что в момент аварии был трезв и выпил уже после нее.
Специалисты СК в ходе расследования опросили десятки свидетелей, которые отмечали неадекватное поведение водителя после аварии: вместо помощи пострадавшим людям он забрал из кабины вещи и скрылся в лесу. Кроме того, в фуре были найдены пустые бутылки от крепкого спиртного.
Все собранные сведения позволили воссоздать полную картину произошедшего и предъявить подозреваемому обвинение по двум статьям УК — в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц, а также оставление в опасности.
В настоящее время дальнобойщик по решению прокурора находится под стражей в ожидании суда.
Санкция первой статьи обвинения в качестве максимального наказания предусматривает до 10 лет лишения свободы, второй — до трех.