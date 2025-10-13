Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске подросток на угнанной машине сбил двух пешеходов

Нарушитель скрылся с места ДТП, однако был задержан полицейскими.

Источник: Госавтоинспекция Иркутск

В Иркутске 16-летний подросток угнал машину у дедушки и сбил двух пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, авария произошла 12 октября 2025 года около пяти часов утра в районе дома № 10 по улице Мухиной.

— По предварительной информации, парень на автомобиле «Тойота Аллион», сдавая назад, сбил женщину и мужчину, стоявших у здания. После виновник ДТП покинул место происшествия, — прокомментировали в ведомстве.

Дорожным полицейским быстро удалось найти нарушителя. Он сказал, что захотел покататься по ночному городу. Когда дедушка ушел на ночную смену, внук достал из тумбочки ключи и отправился к ночному клубу.

Он отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Госавтоинспекторы привлекли молодого человека к административной ответственности за оставление места аварии и управления машиной без внесения в полис ОСАГО. Решается вопрос о привлечении собственника «Тойоты» к административной ответственности. Проводится проверка, прокуратура Иркутской области поставила дело на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что названа причина столкновения самолета и микроавтобуса в Иркутске.