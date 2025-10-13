В Иркутске подросток на угнанной машине сбил двух пешеходов

В Иркутске 16-летний подросток угнал машину у дедушки и сбил двух пешеходов. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, авария произошла 12 октября 2025 года около пяти часов утра в районе дома № 10 по улице Мухиной.
— По предварительной информации, парень на автомобиле «Тойота Аллион», сдавая назад, сбил женщину и мужчину, стоявших у здания. После виновник ДТП покинул место происшествия, — прокомментировали в ведомстве.
Дорожным полицейским быстро удалось найти нарушителя. Он сказал, что захотел покататься по ночному городу. Когда дедушка ушел на ночную смену, внук достал из тумбочки ключи и отправился к ночному клубу.
Он отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Госавтоинспекторы привлекли молодого человека к административной ответственности за оставление места аварии и управления машиной без внесения в полис ОСАГО. Решается вопрос о привлечении собственника «Тойоты» к административной ответственности. Проводится проверка, прокуратура Иркутской области поставила дело на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что названа причина столкновения самолета и микроавтобуса в Иркутске.