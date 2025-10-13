Ричмонд
Окончен поиск 38-летнего мужчины, исчезнувшего в Перми в марте 2025 года

Мужчину нашли живым после полугода поисков.

Поиск 38-летнего мужчины, который исчез в Перми весной 2025 года, окончен, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Информация о завершении работы волонтёров, которые с марта искали мужчину, появилась 13 октября. Несмотря на то, что мужчина пропал ещё весной, а его поиски длились больше полугода, его нашли живым.

«Найден, жив!» — лаконично сообщили представители поискового отряда, не став раскрывать подробностей о поисках и обстоятельств, при которых был найден исчезнувший в Перми мужчина.

Напомним, 38-летний пермяк пропал 18 марта. О его местонахождении никому ничего не было известно. С началом распространения ориентировок волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщали, что мужчина может находиться в любом районе или городе.

13 октября стало известно об ещё одном окончании поисков — пожилой жительницы Пермского края, которая пропала по пути с автостанции в село в июле. Женщину нашли погибшей.