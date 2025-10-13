Водитель «Мерседеса» врезался в здание вокзала под Калининградом

По предварительной информации, 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и совершило столкновение со станцией. В аварии пострадали два человека — сам водитель и его 35-летний пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.