Водитель «Мерседеса» врезался в здание вокзала под Калининградом

Инцидент случился поздно вечером 12 октября на улице Вокзальной.
По предварительной информации, 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и совершило столкновение со станцией. В аварии пострадали два человека — сам водитель и его 35-летний пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Точные причины происхождения устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, в рамках которой предстоит выяснить, какие факторы могли способствовать аварии — техническое состояние автомобиля, скорость движения или состояние водителя. Здание железнодорожной станции получило значительные повреждения.