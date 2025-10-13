Ричмонд
Водитель «Мерседеса» врезался в здание вокзала под Калининградом

В поселке Голубево Гурьевского района произошло необычное дорожно-транспортное происшествие — автомобиль «Мерседес» на большой скорости врезался в здание железнодорожной станции.

Источник: Госавтоинспекция 39

Инцидент случился поздно вечером 12 октября на улице Вокзальной.

По предварительной информации, 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и совершило столкновение со станцией. В аварии пострадали два человека — сам водитель и его 35-летний пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Точные причины происхождения устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, в рамках которой предстоит выяснить, какие факторы могли способствовать аварии — техническое состояние автомобиля, скорость движения или состояние водителя. Здание железнодорожной станции получило значительные повреждения.