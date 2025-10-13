Суд оставил бизнесмена Алексея Боброва в СИЗО

Аресты произошли после подачи иска о национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. 10 октября в доход государства изъяты акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и «Облкоммунэнерго» и других компаний.