В месте, где пропали Усольцевы, уже бесследно исчезал человек

Волонтер Евгений, участвующий в поисках Усольцевых, рассказал корреспонденту aif.ru, что семья с маленьким ребенком пропала в том же районе, где шесть лет назад бесследно исчез 67-летний Владимир Шатыгин.
Пенсионер ушел в лес в районе поселка Мина 28 августа 2019 года собирать грибы и ягоды. Несмотря на масштабные поиски, его так и не нашли.
Известно, что Шатыгин изначально был с товарищами. Но все разбрелись по разным местам, потом пошел дождь, возможно это и сбило мужчину с пути.
Шатыгин был замечен живым спустя почти две недели после пропажи, но почему он не обратился за помощью, остается загадкой. Поиски Шатыгина продолжались до середины ноября, но никаких следов не было обнаружено.
«Зацепок как таковых не было. Вещей и следов не обнаружили, прочесали все от Партизанского до Саянского района. Версия была, что заблудился, но он, вроде, занимался спортивным ориентированием, поэтому, как минимум, это глупо», — отметил волонтер.
В случае с семьей Усольцевых также выдвигаются различные версии, включая нападение диких животных и криминал.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года, направляясь к скале Буратинка в Партизанском районе. Их машина была найдена на окраине поселка Кутурчин, а очевидцы видели их с рюкзаками на подходе к скальному массиву.
12 октября масштабные поиски, в которых приняло участие более тысячи человек, свернули. Теперь Усольцевых продолжают искать только профессионалы.