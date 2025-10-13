Ричмонд
Тело девушки нашли в опорном пункте: «позорным» назвал глава МВД случай в Караганде

Глава МВД в кулуарах министерства рассказал, какие версии рассматривают в полиции по факту полицейского в Караганде, найденного без сознания рядом с обнаженной женщиной, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты поинтересовались, рассматривают ли в полиции версию, что они (погибшая девушка и полицейский — прим.ред.) были под воздействием наркотиков.

"Спасибо, что в очередной раз напомнили. Этот случай называется нехорошим, позорным, когда полицейский в чем-то, какая-то тень сомнения.

В данном случае возбуждено уголовное дело. Разные версии проверяем, полноту обеспечим — на моем контроле. Тем более смерть лица, и там присутствовал полицейский — это не есть хорошо. Поэтому с первых минут, как мне доложили, мы взяли на контроль. Проводится следствие. Мы обязательно обнародуем, скажем. Версий много", — сказал Ержан Саденов.