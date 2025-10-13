В Карабаше будут судить участника смертельного ДТП

По версии следствия, 24 мая 2025 года мужчина, будучи пьяным и лишённым водительских прав, ехал по дороге Карабаш-Кыштым. Около четырёх часов утра он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, из-за чего машина опрокинулась.