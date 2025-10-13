Ричмонд
В Карабаше будут судить участника смертельного ДТП

В нём погибли женщина и подросток.

Прокуратура Карабаша утвердила заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Кыштыма. Об этом сообщают в ведомстве.

По версии следствия, 24 мая 2025 года мужчина, будучи пьяным и лишённым водительских прав, ехал по дороге Карабаш-Кыштым. Около четырёх часов утра он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, из-за чего машина опрокинулась.

Результат столкновения оказался трагичным. Находившаяся в автомобиле 23-летняя супруга обвиняемого, а также его 15-летняя знакомая, погибли от полученных травм.

Теперь водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске машина скорой помощи потеряла управление и врезалась в бетонную опору.