В Карабаше будут судить участника смертельного ДТП

Прокуратура Карабаша утвердила заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Кыштыма. Об этом сообщают в ведомстве.
По версии следствия, 24 мая 2025 года мужчина, будучи пьяным и лишённым водительских прав, ехал по дороге Карабаш-Кыштым. Около четырёх часов утра он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, из-за чего машина опрокинулась.
Результат столкновения оказался трагичным. Находившаяся в автомобиле 23-летняя супруга обвиняемого, а также его 15-летняя знакомая, погибли от полученных травм.
Теперь водителю грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Челябинске машина скорой помощи потеряла управление и врезалась в бетонную опору.