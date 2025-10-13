В Челябинской области миграционная преступность сократилась на 18%

«По итогам этих мероприятий было задокументировано почти 10 тысяч нарушений миграционного законодательства, на 10% увеличилось количество возбужденных уголовных дел. В отношении 583 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Российскую Федерацию более чем 1200 мигрантам», — прокомментировали в областном полицейском главке.