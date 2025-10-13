В Челябинской области миграционная преступность сократилась на 18%

В Челябинской области начался второй этап операции «Нелегал» по борьбе с нелегальной миграцией. Мероприятия проводятся совместно сотрудниками МВД и Росгвардии, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Основной целью операции является разоблачение лиц, причастных к организации незаконной миграции и блокирование каналов незаконной легализации иностранцев на территории России.
«По итогам этих мероприятий было задокументировано почти 10 тысяч нарушений миграционного законодательства, на 10% увеличилось количество возбужденных уголовных дел. В отношении 583 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Российскую Федерацию более чем 1200 мигрантам», — прокомментировали в областном полицейском главке.
Благодаря принятым мерам количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 18%.