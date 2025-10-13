Ричмонд
Жителя Воронежской области, пытавшегося расстрелять односельчан, отправили в колонию на 8,5 лет

Осудили жителя Воронежской области за попытку расстрела односельчан.

Источник: Комсомольская правда

На 8,5 лет в колонию строгого режима отправили жителя Терновского района, стрелявшего в односельчан.

Инцидент произошел в январе 2025 года около одного из домов в селе Козловка. Пьяный мужчина дважды выстрелил из ружья в односельчанина и его сына. Они получили ранения в руку и спину, но сумели убежать и обратиться в больницу.

— Суд признал мужчину виновным в покушении на двух человек, его отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет с последующим ограничением свободы на один год, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.