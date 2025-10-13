В Ростовской области «Волгонефть-242» врезался в мост: возбуждено уголовное дело

Еще один несчастный случай произошел с печально известными танкерами серии «Волгонефть». В Ростовской области судно под названием «Волгонефть-242» врезалось в мост. Инцидент произошел на реке Дон в районе Аксая.
По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте, корабль задел правым бортом правобережную часть разводного подъемного моста пешеходной переправы.
В результате столкновения теплоход получил различные повреждения. Ущерб собственнику превысил 3 млн рублей.
В отношении капитана судна, который управлял кораблем в тот день, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» (ч.1 ст. 263 УК РФ). Максимальное наказание по вменяемой ему статье — до двух лет тюрьмы.
Танкеры серии «Волгонефть» получили печальную известность после трагедии в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда во время шторма два судна — «Волгонефть — 212» и «Волгонефть-239», груженые мазутом, переломились, а нефтепродукты попали в воду. Один человек погиб. Три части танкера затонули, одну — вынесло к мысу Панагия. С последствия экологической катастрофы борются до сих пор.