В Ростовской области «Волгонефть-242» врезался в мост: возбуждено уголовное дело

Танкеры серии «Волгонефть» получили печальную известность после трагедии в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда во время шторма два судна — «Волгонефть — 212» и «Волгонефть-239», груженые мазутом, переломились, а нефтепродукты попали в воду. Один человек погиб. Три части танкера затонули, одну — вынесло к мысу Панагия. С последствия экологической катастрофы борются до сих пор.