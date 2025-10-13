Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе

Бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым «козьим тропам» без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности, напомнили спасатели.