Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на мысе Фиолент в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент мужчина сорвался с 15-метровой высоты. Пострадавшего эвакуировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

«На мысе Фиолент мужчина сорвался с обрыва и получил серьезные травмы. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения “Юг”, — сказано в сообщении.

Как установили спасатели, пострадавший упал с высоты около 15 метров, получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы и возможные переломы.

Мужчине оказали первую доврачебную помощь, зафиксировали пострадавшего на носилках и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали его по крутому склону в безопасную зону, где уже дежурила бригада скорой помощи. Работу осложняли темное время суток и сложный рельеф местности.

Бухта Александры и прилегающие к ней участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного спуска к морю. Большинство туристов и местных жителей игнорируют запреты и подходят близко к обрывам и спускаются по неустойчивым «козьим тропам» без необходимой экипировки, подвергая себя смертельной опасности, напомнили спасатели.

«По данным спасательной службы, с 2014 года в районе бухты Александры погибли 23 человека, более 80 были спасены. Только в этом году зафиксировано три смертельных случая и несколько успешных спасений», — привели статистику специалисты.

Также в понедельник стало известно, что на горе Чатыр-Даг в Крыму мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва и получил множественные травмы. Инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением.